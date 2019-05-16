شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة "عشرين مليار ريال" ... المهندس السماوي يوقع ملحق عقد الشراكة مع الامم المتحدة لتنفيذ المشاريع الطارئه لصيانة الطرق في جميع عواصم المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365":بشارالاسدي

ابرم صندوق صيانة الطرق والجسور -وحدةتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الدولية بالعاصمة صنعاء ممثلاً بالمهندس /انيس ناصر السماوي ـ رئيس مجلس ادارة الصندوق مع المدير العام للمكتب الاقليمي للامم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الاوسط(UNOPS)السيدة/باناكلوتي ـ ملحقا لاتفاقية الشراكة بينهما الموقعة العام الماضي..

ويقضي الاتفاق الملحق الموقع اليوم بالعاصمة صنعاء بتنفيذ مشاريع صيانة حضرية طارئة هذا العام في ثمان مدن يمنية رئيسية كبرى وبتكلفه قدرها" 37.254.47 "دولار امريكي (سبعة وثلاثون مليونا ومئتان واربعة وخمسون الفا وثمانمائة دولار وسبعة واربعون سنتا امريكيا ـ اي نحو عشرين مليارريال يمنيا ـ وذلك كمرحلة اولى تليها مراحل ثانية وثالثة كمساهمة تم تخصيصها من البنك الدولي لصيانة الطرق الحضرية في المدن اليمنية ولتشمل عموم محافظات الجمهورية اليمنية ..

وجاء في ملحق الاتفاق ماينص على تعديل الاتفاقية السابقة الموقعة 2018/3/18م لتمد يدها وزيادة ميزانيتها ومراجعة جداول الدفع واضافة مشاريع فرعية جديدة وحتى 31ديسمبر 2019م ووفقا للاجراءات الدولية في معايير المواصفات وجودة التنفيذ وكفاءة الاداء ودقة ادارة عقود التنفيذ..

وكشفت الاتفاقية وملحقها عن تنفيذ المشروع في تسعةعشر مدينة يمنية بحيث يتم تنفيذ المشاريع هذا العالم في تسع مدن يمنيه هي صنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة وعدن والمكلا والضالع وزنجبار..

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وجاء هذا الاتفاق كرغبة من الجانبين لدعم مشروع الطوارئ لصيانة الطرق التي تضررت وتدمرت جراء الصراعات وماخلفتة الحرب على اليمن من جهة وجراء السيول والكوارث وعدم تنفيذ الصيانة المعتادة لتلك الطرق ولعدم توفير الامكانيات وتوقف الموازنة العامة للدولة..

مراقبون اشادوا بصندوق صيانة الطرق والجسور ومجلس ادارتة برئاسة المهندس المخضرم والكفاءة الوطنية الادارية المخلصة المتمثلة بالمهندس /انيس ناصر السماوي وبجهودة الجبارة وفريقة في الصندوق ـ معتبرين مايقوم به انجازا وطنيا وبارقة امل لاعادة اعمار الطرق الحضرية المنهارة وانقاذ ماتبقى منها..

ودعا المراقبون كافة المسئولين والجهات الحكومية لحذو مايقوم بة صندوق صيانة الطرق وقيادتة في مختلف الظروف لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباتها وتطويرها ..

وثمن المراقبون هذا الاتفاق واعتبره مهنسدون متخصصون انجازا كبيرا لصندوق صيانة الطرق يضاف لانجازاتة العملاقة والمتواصلة في صيانة الطرق الحضرية والتغلب على كافة الظروف وتقديم خدمات حضرية مميزة وجيدة في مختلف المحافظات..

واضاف المراقبون الى ان مكتب الامم المتحدة بتعاونه مع الصندوق يستحق الشكر والتقدير ايضا لما يقدمة من دعم سخي لمشاريع الصندوق في عموم محافظات الجمهورية.