شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمى تفاجئ الجميع وتعلن رفضها لإنسحاب الحوثيين من الحديدة (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، خطوة انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة الثلاثة، بالرمزية. وأضاف تولر في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "نرحب جميعاً بأي خطوة يتم اتخاذها وينتج عنها تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد قبل أربعة أشهر". وشدّد السفير الأميركي على أن الحوثيين كانوا طيلة الأشهر الماضية منذ بدء الاتفاق "يتبنون تكتيكات ومراوغات ويتحدثون عن قضايا خارجة عن تلك الاتفاقية، بهدف عدم الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها في السويد".

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