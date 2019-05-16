شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو لتحرير قعطبة وعمليات تمشيط المنازل وملاحقة الحوثيين والمتحوثين وصورة ومصير قائد الحوثيين "انتصار ساحق" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حققت المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والقوات المشتركة في الضالع انتصار ساحق بتحرير قعطبة بالكاملة.
ويوضح الفيديو الذي نشر على اليوتيوب عمليات التمشيط لبعض منازل المواطنين من المليشيات الحوثية الإيرانية التي تمركزت بداخلها وتقوم القوات المشتركة والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بملاحقة من تبقى في أطراف مدينة قعطبه.
إلى ذلك لقي القيادي الحوثي البارز ماجد زرعة مصرعه في قعطبة فجر اليوم ومرفق صورة له.
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