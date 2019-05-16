قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تلاعب ونهب الميليشيات الحوثية للمنحة المقدمة للكادر التعليمي، رغم وقفها مرتبات المعلمين، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، هما جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وأضاف في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «مئات الشكاوى والبلاغات من المعلمين والمعلمات، في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية، تؤكد قيام الميليشيات بإسقاط آلاف الأسماء من برنامج الحوافز النقدية للقطاع التعليمي، وخصم مبالغ من المكافأة المالية للكادر التعليمي، المقدمة من الأشقاء في السعودية والإمارات، بمبلغ 60 مليون دولار».
كانت هذه تفاصيل خبر أين اختفت منحة الكادر التعليمي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.