هجرة 9000 أسرة وهدم 500 منزل بسبب الحوثيين في الضالع

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأربعاء، إن حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي تشنها منذ الخامس من أبريل على محافظة الضالع جنوب البلاد، تسببت بسقوط 27 قتيلاً من المدنيين وإصابة 73 آخرين ونزوح 9361 أسرة وهدم 541 منزلاً بشكل جزئي وكلي، وتدمير 5 منشآت صحية و9 مدارس و145 مزرعة.

وأفاد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم حرب جسيمة ضد أهالي محافظة الضالع، مؤكداً أنها فرضت حصاراً على عدد من المديريات ومنعت وصول الغذاء والدواء للمواطنين منذ تصعيدها العسكري هناك منذ 40 يوماً.

وأشار عسكر إلى زج آلاف الأطفال في صفوف الميليشيات، وما يقابله من صمت للمجتمع الدولي، لافتاً الى أن الحوثيين ليسوا دعاة سلام وإنما دعاة حرب والا لما فتحوا جبهات جديدة.

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وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت في الـ5 من أبريل هجوماً بربرياً بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية وقذائف الكاتيوشا على عدد من القرى المأهولة بالسكان في مديريات محافظة الضالع.

ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها الإنسانية العاجلة في حماية المدنيين بعدد من قرى ومديريات الضالع جرّاء جرائم الحرب الجسيمة، والقتل الجماعي للمدنيين، التي ترتكبها بحقهم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باستخدام مختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية والقذائف.

وشدد على ضرورة قيام الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين بإلزام الانقلابيين إيقاف هجماتهم وجرائمهم بحق أبناء الضالع، ومنعهم من ارتكاب المزيد من المجازر، والسماح للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في الميدان بإيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق لمنع تدهور الأوضاع إلى مستويات كارثية.