الجميش يحرر مناطق جديدة في الضالع

تمكنت القوات الجنوبية في اليمن، من تحرير مواقع وقرى جديدة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

وأعلنت القوات الجنوبية عن تحرير مناطق معزوب عامر، وجبل السوداء، وجوس الجمال بالكامل شمال الضالع؛ واسقطت عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثيين.

وتخوض عدد من الفصائل العسكرية الجنوبية معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين التي حاولت التقدم الى مناطق حدودية بالضالع من جهتي الشمال والغرب.

وأعلنت قوات الحزام الأمني بالضالع أنها ستنشر فيديو لأحد القيادات الحوثية الذي تم القبض عليها في المعارك الدائرة شمال المحافظة.