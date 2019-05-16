تمكنت قوات الحزام الأمني، من إلقاء القبض على قيادي بالمليشيات الحوثية خلال المواجهات الدائرة حاليا في شمال الضالع. ونشرت قوات الحزام الأمني فيديو يظهر فيه القيادي الحوثي ويدعي عبد الواحد عبده حسن عبدالله الراعي وهو مشرف حوثي وقائد كتيبة وشيخ قبيلة بيت آل الراعي بمحافظة إب. وأشاد القيادي الحوثي خلال الفيديو بمعاملة قوات الحزام الأمني بالضالع له. يأتي ذلك بالتزامن مع التقدم الكبير لقوات الحزام الأمني والمقاومة والانتصارات المتتالية في جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اعتقال قيادي بارز للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.