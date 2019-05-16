ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم

وكانت الأسعار كالتالي:
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني:
أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 142.5ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 145 ريالًا
أسعار البيع: الريال السعودي بـ 141.5 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 143 ريالًا
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق الموازية:
يشهد سعر الريال اليمني مقابل العملات في السوق الموازية لتجارة العملات الدولية ارتفاعًا نسبيًا ، لانخفاض سعر الدولار ،وذلك بتداول صباح اليوم الإثنين.
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