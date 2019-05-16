الحالمي: الجبواني يفتعل الأزمات ومسؤول عن سرقة 69 حافلة مهداة من الإمارات لمؤسسة النقل في عدن

بثت قناة الغد المشرق مساء الأربعاء حلقة جديدة من برنامج قضايانا الذي يعدّه ويقدّمه وديع منصور .

حلقة هذا الإسبوع تناولت بالقراءة والتحليل أوضاع وزارة النقل وطيران اليمنية واوضاع الكهرباء مع بدء فصل الصيف.

وقد استضاف معد ومقدّم البرنامج كل من وزير النقل السابق مراد الحالمي ووزير الكهرباء محمد العناني .

وكشف وزير النقل السابق مراد الحالمي عن الفساد والعبث الذي يقوم به وزير النقل الحالي صالح الجبواني الموالي لجماعة الحوثي والذي ظل يكيل الشتائم والسباب للرئيس هادي وللتحالف العربي حتى قبيل تعيينه بفترة وجيزة .

وكشف الحالمي ملفات فساد وفضائح يتحمّل مسؤوليتها " الجبواني " بينها سرقة 69 حافلة ركاب ( باص ) مهداة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة النقل البري في عدن لتخفيف كلفة النقل عن المواطنين وبالذات الطلاب وغيرهم .

الحالمي أوضح أن هذه الحافلات وصلت عدن وكانت ستحدث نقلة كبيرة في عمل المؤسسة لكنها سرقت وجرى تفكيك ما تبقى منها وبيعت على شكل قطع مجزّأة ( تشليح ) .

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وكشف الحالمي عن جرائم جسيمة أخرى يرتكبها الجبواني بينها نقل صندوق ايرادات النقل إلى مكتبه الذي تورد اليه عائدات المنافذ كما قام بفرض اتاوات خارج القانون على سفن النقل بما فيها السفن الناقلة للمساعدات .

كما قام الجبواني _ بحسب ما ورد في مقابلة الحالمي _ بتعطيل مشروع مركز الملاحة الجوية في مطار عدن رغم رصد مبلغ اربعة مليون وخمسمائة ألف دولار للتنفيذ ولكن المشروع لم يرَ النور ، موضّحا أن عرقلة مشروع مركز الملاحة في مطار عدن يكسّب الحوثيين خمسة ملايين دولار شهريا عائدات لمركز الملاحة في صنعاء .

واستعرض الحالمي العديد من القرارات الفوضوية التي اتخذها الجبواني والتي الغيت بتعليمات رئاسية بينها تعيينات في مطار عدن وهيئة الطيران وموانئ البحر العربي والبحر الاحمر وكلها قرارات هدفت النيل من الكوادر المخلصة .

ووصل الحالمي إلى نتيجة مفادها إن وزير النقل الحالي غير مؤهل لحل مشاكل الطيران والنقل البري والبحري لأنه يسعى لخلق الاشكاليات وليس لحلها ، وينفذ أجندة تهدف إلى إرباك الوضع في المتاطق المحررة والنيل من التحالف العربي .

ودعا الحالمي رئيس الحكومة الجديد إلى عقد لقاء يجمع فيه وزير النقل ورئيس هيئة طيران اليمنية والهيئة العامة للطيران وهيئات النقل البري والبحري ووزارة الداخلية ومندوب عن قيادة دول التحالف لحل الاشكاليات العالقة في مؤسسات وهيئات النقل ، منوّها إلى وزارة النقل في زمن الحرب لا تقل اهمية عن وزارتي الدفاع والخارجية .

ودعا الحالمي دول التحالف العربي إلى التدخل المباشر لحل اشكاليات النقل بعد أن عجزت الوزارة في تقديم الحلول .