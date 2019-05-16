نجوم النمور يتجاوز التلال بهدفين نظيفين ضمن دوري الفقيد الباص للناشئين

حقق فريق نجوم النمور فوزاً مستحقاً على حساب فريق التلال بالمجموعة الثانية في اللقاء الذي يجمعهم عصر الأربعاء 10رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م في بروم حضرموت . وحسب الإعلاميين محمد عبدالرحيم ومحمد بامحسون فإن اللقاء على ملعب نادي النصر ببروم ضمن دوري الفقيد هاني الباص الرمضاني لكرة القدم للناشئين الذي ترعاه مؤسسة الأمل للتنمية. ‍ وخلال الشوطين قدم الفريقان عروضا جميلة نالت استحسان الجمهور الحاضر و بعد تقديم لاعبي فريق نجوم النمور أداءً رائعاً تكلل بتسجيل هدف فريق نجوم النمور والمباراة الأول اللاعب نشمي باقروان وبهدف اللاعب محمد الحضرمي. انتهت المباراة بفوز نجوم النمور بهدفين مقابل لاشي بهذا حصد فريق نجوم النمور أولى نقاطه ، فيما ودع فريق التلال منافسات الدوري. وقام بإدارة هذه المباراة تحكيمياً الحكم محمود باقاسم. وتتواصل منافسات الدوري غداً الخميس بلقاء فريقي صقور الجول والقراصنة ضمن منافسات المجموعة الأولى

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