رئيس جامعة عدن يناقش آلية تطوير ضمان الجودة وتأسيس إدارة لأمن المعلومات

ناقش رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، آلية تطوير عمل الوحدة الخاصة بضمان الجودة وتأسيس إدارة لأمن المعلومات.

جاء ذلك خلال أمسية رمضانية لمناقشة الترتيبات اللازمة لتطوير عمل الوحدة الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وإنشاء الوحدة الخاصة بأمن المعلومات، وذلك لحفظ وتأمين المعلومات وبيانات الجامعة.

وخلال اللقاء الذي حضره الدكتور صالح مبارك، عميد كلية الهندسة وعدد من أعضاء هيئتها التدريسية، أشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها كافة منتسبي كلية الهندسة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف الأقسام العلمية والبحثية.

وحسب صقر العقربي، فقد أكد لصور على تجاوب الجامعة مع قرار وزير الصناعة والتجارة، وضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير وحدة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الفنية، تلبية لبنود الإتفاقية المبرمة بين جامعة عدن والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

ونوه إلى تفعيل وتطوير العمل وفقاً لتلك الإتفاقية لتعزيز وتطوير العمل الأكاديمي وضمان الحصول على الجودة المطلوبة في المجال الهندسي والمعماري ليصب للمصلحة العامة.

وكلف اللقاء الوحدة المختصة برفع كافة التصورات الخاصة بالتجهيزات التي من شأنها تطوير عملها للقاء القادم ووضع الأسس المطلوبة لتفعيلها في الكلية والمؤسسات ذات العلاقة.

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وعلى ذات الصلة التقى الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، بعدد من الطلاب المبدعين والمتفوقين في مجالهم التعليمي وتقنية المعلومات وفريق (smart) في كلية الهندسة وذلك لمناقشة العديد من المشاريع التكنولوجية وإنشاء مكتبة إلكترونية وإدارة مختصة بأمن المعلومات.

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة عدن بالطلاب المتفوقين ومشاريعهم، معرباً عن فخره و إعتزازه الشديد بهم كونهم يسعون جاهدين لرفع شأن جامعة عدن بجهودهم الذاتية في مجالهم التخصصي.

وأكد على ضرورة استحداث دائرة مختصة بأمن المعلومات، تعمل تحت إشراف الإدارة العامة للمعلومات بالجامعة، إضافة إلى المكتبة الإلكترونية الطلابية، وكلف رئيس الجامعة الطلاب بعمل دراسة جدوى بالمشاريع المطلوبة للموافقة عليها في الإجتماع القادم بصورة نهائية.

بدوره أكد المهندس كمال المفلحي، على أهمية استحداث دائرة أمن المعلومات لأهمية المعلومات التي نمتلكها وكيف يمكن المحافظة عليها وأيضا توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن المعلومات، والذي يعتبر الحفاظ عليها هو حفاظا على بقاء الكيانات والمؤسسات. ونحن في كلية الهندسة وجامعة عدن ندرك أهمية هذا المجال وسعينا في تأهيل الطلاب وتحديث المناهج في مجال أمن المعلومات.

حضر اللقاء الدكتور علي ناصر الزامكي، عميد كلية العلوم التطبيقية، والدكتور أبو بكر بارحيم، مديرعام الإستشارات الهندسية بالجامعة، والأستاذ فهد ناصر المارمي، مسجل عام الجامعة، والدكتور هادي المنصوري، مدير عام الشؤون القانونية.