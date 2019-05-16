ناشطون يطلقون هاشتاج #مطلبي_جواز_سفر للمطالبة بتوفير الجوازات بعد توقفها لـ48 شهرا

طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة والحكومة بتوفير جوازات السفر حيث توقف اصدارها منذ ما يقارب 4 أشهر.

وأطلق الناشطون هاشتاجا تحت عنوان "#مطلبي_جواز_سفر"، للمطالبة خلاله بتوفير الجوازات للمواطن اليمني.

وقال الناشط حيدرة الكازمي، على الجميع أن يتحدث ويطالب بتوفير جواز السفر ، فمعاناة الناس زادت والابتزاز والسمسرة مستمرة ومن حق أي مواطن أن يمتلك جواز سفر بمبلغ 6000 الف ريال يمني وهي القيمة الرسمية لامتلاك الجواز.

وأضاف الكازمي، في بلادنا أصبح جواز السفر صعب أن يمتلكه المواطن وأصبح أغلى جواز في العالم في ظل السمسرة والابتزاز، و نرفض جميع هذه الممارسات ونطالب الجهات المعنية بتوفير جوازات السفر فقد مرت 4 أشهر بعد أن وعدت مصلحة الجوازات بتوفير الدفاتر وتعاقدت مع أحد الشركات لطباعة دفاتر الجواز اليمني.

وفي المقابل أعتبر الاعلامي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن الحكومة إذا لم تحل هذا المشكلة، فهي أعجز من أن تخدم المواطن بأي شيئ آخر.