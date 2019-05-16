"الخليج 365" ينفرد بحوار مع عبدالله باوزير مؤلف تتر مسلسل "الحجل والزفين"

تألق الشاعر الحضرمي عبدالله باوزير المعروف بـ"أبو فيصل"، في كلمات و لحن شارة المسلسل الحضرمي "الحجل و الزفين" الذي يتم عرضه على قناة الغد المشرق مساء كل يوم من شهر رمضان المبارك.

وتعد المشاركة في هذا العمل، أول تجربه للشاعر عبدالله باوزير في مثل هذا المجال.

الشاعر باوزير أكد أن هذه التجربة تختلف عن غيرها، مشيرا أنها ليست ككتابة كلمات الأغناني الأخرى.

وقد تغنى بهذه الكلمات التي تعكس الحضارة الحضرمية واللحن الرنان الفنان المبدع عدنان العطاس .

وأكد باوزير "لليمن العربي" أنه يستعد في قادم الأيام لطرح عمل جديد في الساحة الفنية، مفضلا عدم الإفصاح عن نوعيته، ما إذا كان العمل القادم عاطفيا ام غزليا ام اجتماعيا حفاظا منه على عامل المفاجأة .

وفي هذا الصدد، أجرى موقع "الخليج 365" حوارا مقتضبا مع الشاعر عبدالله باوزير، للتعرف على بعض تفاصيل هذه التجربة الفريدة من نوعها…

* أبو فيصل .. مرحبا بك، ومبارك عليكم الشهر إن شاء الله.. حدثنا - بإيجاز - عن هذه التجربة.

** أهلا وسهلا بكم جميعا، وشهر مبارك علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية.. في الحقيقة إن مثل هذا النوع من الأغاني غير بسيط حيث أنه يجب على الشاعر أن يسرد أحداث مسلسل مكون من 30 حلقة في أغنية لا تزيد عن 3 أبيات و بلحن لا يتجاوز 3 دقائق و أحيان اقل من هذا الوقت.

* هل تعتقد أن انجاز مثل هذا الأعمال أمر هين؟

** أعتقد أن انجاز مثل هذا العمل أمر ليس بالسهل كما قد يخيل للبعض من شعراء وملحنين ومتذوقين للفن ، ولا يسعني أن أقول إلا إن وفقت فيه فما توفيقي الاّ من عند الله و إن اخفقت فأرجو المعذرة و ذلك لكونها اول تجربة لي.

* ما أهمية اللحن في مثل هذه الأعمال؟ وكيف يجب أن يكون؟

** اللحن يجب أن يترجم الكلمة و حركة المسلسل و أحداثه ، لهذا تكون اللحن من 3 إيقاعات، وهي إيقاع شرحي زفين و إيقاع الرومبا و الإيقاع الأخير هو الايقاع الغيلي ، لدمج أحداث المسلسل الدرامية و الكوميدية في كوبليهات اللحن .

* ماذا تحب أن تقول لمن ساهم في انجاح هذا العمل الذي تفتخر به حضرموت، ونفتخر به جميعا.

** أشكر حقيقة فريق العمل الذي ساهم في ايصال الفكرة بشكل يرقى للإمتياز و على رأسه الفنان أكرم مرجان كموزع موسيقي، و الأستاذ العازف على آلة القانون محمد المضي، و الاستاذ الإيقاعي الرائع علي باموسى، و مهندس الصوت المتميّز يسلم قنزل، والفنان الخلوق عبده باقليص.

كما أشكر الفنان الشاب الخلوق عدنان العطاس الذي أبدع في أدائه و كذلك الكورال محمد الجفري و الفنانة رانيا، حيث عكس هذا العمل مدى الترابط العميق بيننا جميعا.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" كلمات شارة أغنية المسلسل "الحجل و الزفين": وهي من كلمات و ألحان الشاعرعبدالله باوزير أبوفيصل، وغناء الفنان عدنان علي العطاس، الكورال: الفنانين عبده باقليص، محمد الحفري، والفنانة رانيا، القانون الأستاذ محمد المضي، الإيقاعات الأستاذ علي باموسى، الكمانات لايف Tammour group، التوزيع الموسيقي الفنان اكرم مرجان، تسجيلات و مكساج استديو فايف 5 المهندس يسلم قنزل.

إليكم نص الشارة:

عـلـيـنـا يـا دنـيــا زريـتــي الـحـجــل

Advertisements

رقصت بـنـا الأيــام يا دنـيــا زفيـن

غريبـة فيك الناس عاقلهم طفـل

ضـاع الوفـا و الحـق يا دنـيـا دفيـن

إتغيـرت الاشــكال و الأمــر اشـتـكـل

شمـوعنا ذابن فـي الظلمة طفيـن

استصعبت الأحوال ما وصلنا لـحـل

و الـحــظ ما عـرفـنـا ماخذنا لفيـن

قولوا لي بس مِن مَن و لمن اشتكي ؟

فـي زحمـة الأيـام ما لقـيـنـا دليـل

و الهـم وسـط القلـب جالــس متـكي

و دمـعــــة الألام ع خــدي تسـيـل

بين الحجل و الزفين

ضاع العمر من سنين

لما متى نـزفــن ؟ ! ؟ ! ؟

كلـه مـن الـحـجـــل !

لما متى نـزفــن ؟ ! ؟ ! ؟

كلـه مـن الـحـجـــل !