الكشف عن مقتل 7 خبراء صواريخ من مليشيات الحوثي بغارات للتحالف

كشفت مصادر عسكرية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن مقتل 7 خبراء صواريخ من ميليشيا الحوثي.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها هاني الصفيان أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ حوثية من نوع زلزال، بجانب مقتل 7 من الخبراء التابعين للميليشيات جنوب محافظة حجة.

وأكدت مصادر عسكرية أن طيران التحالف دمر منصة الصواريخ التي أحدثت انفجارات متتالية وثانوية، بعد عملية استطلاع عسكرية دقيقة من قبل الجيش اليمني بمساندة من التحالف.

كما أفاد المصدر عن استهداف طيران التحالف صواريخ مضادة للدروع ودراجة نارية، وذلك بغارتين جويتين قرب استهداف منصة الصواريخ، مؤكدا مقتل 7 من خبراء الميليشيات.

وكان التحالف كثف غاراته الجوية ضد اهداف حوثية في محافظة حجة ومناطق مختلفة في ظل التصعيد من المليشيات بأكثر من جبهة.