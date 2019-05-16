نائب وزير النفط يشيد بتجربة المخترع الحضرمي باحميش في ماليزيا

أشاد الدكتور سعيد سليمان الشماسي ، نائب وزير النفط والمعادن بمشاركة المخترع الحضرمي عوض خالد باحميش، بالتجربة التي خاضها في معرض ITEX الذي يقام سنويا في ماليزيا.

وجاء ذلك خلال لقائه امس الثلاثاء، في مكتبه بالعاصمة عدن.

وخلال اللقاء أشار المخترع “باحميش” أن التجربة التي خاضها كانت بجهود ذاتية وشخصية .. مضيفا أنه بذل كل ذلك من أجل رفع مكانة حضرموت وتمثيلها في المحافل الدولية .

بدوره بارك الشماسي هذا الإنجاز الذي قدمه المخترع “باحميش ” .. مؤكدا أن قيادة وزارة النفط تولي اهتماما كبيرا لهذه الاختراعات وتشجع على إبرازها وخاصة أبناء المناطق النفطية.

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ووعد الشماسي بتقديم كافة التسهيلات لدعم المخترع “باحميش” في المستقبل وتشجيعه لمشاركته في معارض اختراعات أخرى.

وفي ختام اللقاء كرم الشماسي ، المخترع “باحميش” بجهاز حاسوب محمول (لابتوب)ومبلغ مالي تقديرا له من قيادة شركة النفط واسهاما منها لتشجيع المخترعين وإبراز قدراتهم.

الجدير بالذكر، أن المخترع عوض باحميش، كان الممثل الوحيد على مستوى الجمهورية في معرض ITEX بماليزيا ، ومشارك من بين أكثر من 1000 مخترع على مستوى العالم، وحصل على الميدالية الفضية والميدالة الذهبية كشرف له في ظل الأوضاع الاقتصادية والتعليمية المتدنية والحرب التي تعيشها البلاد .