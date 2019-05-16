بشرى سارة للمغتربيين في المملكة العربية السعودية...تعرف عليها

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عدن - ياسمين التهامي - أقر مجلس الوزراء السعودي، امس الثلاثاء، الموافقة رسميا على نظام الإقامة المميزة.

وحصل موقع "الخليج 365" على نسخه من القرار والذي جاء في نص القرار "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".



واقر مجلس الشورى، الأربعاء، نظام الإقامةالمميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

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وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.

ويعطي النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذن زيارة اللإقامة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل. بالإضافة إلى منح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية..

ووضع في القرار السعودي خمسة شروط للحصول على الإقامة المميزة وهي:

1. وجود جواز سفر ساري المفعول2. ملاءة مادية للمتقدم3. أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً4. أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها5. كذلك تتطلب سجلاً جنائياً نظيفا، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها