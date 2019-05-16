شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير : يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث في اليمن خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على صفحته بالفيس بوك عن حالة ماطرة و يقول بعد ما شهدته اليمن منذ اكثر من اسبوعين من جفاف و قلة هطول الأمطار على معظم المناطق في الجمهورية باستثناء مناطق محدودة، وبحسب نماذج الطقس و بيانات الأقمار الصناعية فان المعطيات تشير الى توقع حالة من اضطراب الطقس تكون ماطرة و الهطول على نطاق واسع على معظم مناطق الجمهورية تبدا من يوم الجمعة 17 مايو و تستمر لإسبوع قادم. واوضح الشوافي أن تشهد معظم محافظات الجمهورية الأمطار بين الغزيرة و المتوسطة والبعض منها امطار خفيفة الى متوسطة ومن المتوقع الهطول خلال إسبوع يكاد يغطي جميع المناطق باستثناء بعض اجزاء من الصحاري الداخلية في المهرة و حضرموت حتى شبوة وبعض أجزاء من المناطق الساحلية. بينما تعم الأمطار المرتفعات و الهضاب الداخلية، والتي ممكن ان تحظى باكثر من هطول للامطار خلال أسبوع و بشكل عام متوقع ان يتجاوز التراكمي للهطول في المرتفعات و الأحواض الجبلية 60 ملي خلال أسبوع. كما نوه الشوافي الى أن الأمطار الرعدية الغزيرة تسببب السيول لذلك ننوه الى الاحتماء من الأمطار و البرق و تاثيراته والابتعاد عن بطون الاودية ومجاري السيول، ونبه السائقين من تدني الرؤية الأفقية والانزلاقات للتربة والصخور في الطرقات الجبلية الناتجة عن الأمطار، ودعى الى متابعة نشرات وأخبار الطقس.