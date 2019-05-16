(قعطبة تسقط بالكامل) بيد الحوثيين.. ومصدر جنوبي يؤكد اتجاههم نحو الضالع بقوة

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عدن - ياسمين التهامي - تقدم مسلحو الحوثي تجاه مركز محافظة الضالع جنوب اليمن بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني الجنوبية.

وقال رئيس تحرير المشهد الجنوبي صالح منصر في صفحته على تويتر ‏"الحوثيون يسيطرون على مديرية قعطبة ويتقدمون بأتجاه السجن المركزي في سناح". وهذا هو التقدم الميداني الأول لجماعة الحوثيين نحو الضالع"مسقط رئيس المجلس الإنتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي" منذ طردهم منها في العام 2015.

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