شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات الحوثية المسيرة انطلقت من مياه هذه الدولة لتضرب الرياض.. الاقمار الصناعية تفضح الحوثيين وتكشف مكان انطلاقها( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية مؤكدة عن مكان وغرف عمليات وهوية القائمين على ‏ ادارة الطائرات بدون طيار الحوثية التي استهدفت بعمليات ارهابية منشئات ومصالح في المملكة العربية السعودية .

وقالت المصادر الاستخباراتية ان تلك الهجمات تتم ادارتها من على متن السفينة الايرانية الراسية في البحر الاحمر سافيز ..

مؤكدة وبالادلة الفنية ان ‏عملية ادارة التحكم عن بعد بالطائرات المسيرة الحوثية الايرانية تجري من على متن السفنية الايرانية سافيز , و عبر غرفة تحكم واتصال بالقمر الصناعي الايراني , وتوجهها ادوات عسكرية واستخباراتية ايرانيه بشكل مباشر وتحت ذريعة المليشيا الحوثيه التابعة لها التي باتت توظف اسمها بشكل مفضوح لخدمة اجندتها في المنطقه.

و كان قد حذرت المصادر الاستخباراتية من استمرار الصمت الدولي على السفينه الايرانية سافيز التي تعد غرفة عمليات متقدمة لايران لتهديد امن واستقرار المنطقة.