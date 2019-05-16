قيادي بإصلاح حضرموت يدعو لتوحيد كافة الجهود لمواجهة المليشيا الحوثية

دعا القيادي في إصلاح حضرموت بمديرية تريم، عبدالله خميس باجهام، إلى نصرة المرابطين في الثغور، والمدافعين عن الوطن، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.
جاء ذلك خلال كلمته في الافطار السنوي الإصلاح الذي أقامه التجمع اليمني للإصلاح للأعضاء والاعيان والشخصيات الاجتماعية بمنطقة الخليف والسحيل وخيله بمديرية تريم بحضرموت.
وحث الجميع للابتهال والدعاء لنصرة المرابطين والمدافعين عن حياض الوطن، وخصوصاً في هذا الشهر الفضيل.
وأكد القيادي باجهام إلى أهمية الألفة والمحبة والمودة والتعاون وتوحيد الصفوف لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.
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