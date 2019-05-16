عاجل : اجتماع عاجل لأكبر ثلاث قبائل يمنية والخروج بهذا الإعلان الهام "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبائل مأرب ونهم والقبائل عن تنصيب الشيخ مراد بن محسن بن علي معيلي شيخ مشائخ لها خلفاً لفقيد الوطن الشيخ/ محسن بن معيلي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقها نجل الفقيد الشيخ ذياب بن محسن بن معيلي عقب موارات جثمان الراحل الشيخ محسن حيث اجتمع جميع المشائخ أمس الثلاثاء الموافق 2019/مايو/14 ونصبوا اليشخ مراد شيخاً لهم.

وتعتبر قبيلة عبيدة من أبرز القبائل التاريخية المأربية التي كان يترأسها الشيخ محسن بن معيلي فقد كان الفقيد يرأس شيخ مشائخ العديد من القبائل بمأرب وغيرها في المناطق القريبة منها وكان له اليد العليا في حل العديد من الخلافات القبلية في جميع محافظات الجمهورية.