شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن فشل "محادثات الأردن" الاقتصادية.. وهذا السبب الرئيسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس المكتب الفني لمشاورات السلام المهندس محمد العمراني إن اجتماعات عمان بشأن مناقشة آلية تنفيذ الجانب الإقتصادي من اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة فشلت بسبب تعنت الحوثيين.

وفي تصريح للمصدر أونلاين قال العمراني إن الحوثيين رفضوا ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن، كما رفضوا أن تذهب إيرادات موانئ الحديدة لصالح دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في الحديدة التي قالوا إن على الحكومة الشرعية أن تدفعها.

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وفي المجمل حسب تصريح العمراني رفض الحوثيون كل المقترحات التي تقدم بها ممثلو الحكومة الشرعية في اجتماعات عمان، ولم تحقق اجتماعات اليومين الماضيين التي كانت تهدف لترتيب الوضع الإقتصادي في الحديدة أي نتائج إيجابية.

وعلم المصدر أونلاين أن نائب المعبوث الأممي معين شريم طرح مقترح تشكيل رقابة ثلاثية على أداء البنك المركزي في الحديدة على غرار الرقابة الثلاثية التي يفترض أن تعتمد للتحقق من صحة الإجراءات الأمنية والعسكرية، وهو ما رفضه ممثلو الحكومة في الإجتماع.

وكان اتفاق السويد نص على أن تورد إيرادات موانئ الحديدة إلى فرع البنك المركزي في المدينة لتصرف في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في محافظة الحديدة ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الإنقلابيين.