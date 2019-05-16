شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : كيف تدهور الريال اليمني منذ الرئيس الحمدي حتى انقلاب الكارثة عبدالملك الحوثي - بكم كان والى أين وصل؟ عاكس خط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحلقة العاشرة من عاكس خط (ريال قوم ذل)

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