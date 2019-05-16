شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” عميد يمني يهدد السعودية: إذا لم توقفوا عدوانكم سنصل إلى غرف نومكم بالرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد المتحدث باسم القوات الجوية التابعة للحوثيين، العميد الركن عبد الله الجفري، السعودية إذا لم توقف عدوانها على اليمن، بالوصول إلى “غرف نومهم” في الرياض. حسب قوله.

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وقال الجفري الذي كان يتحدث على شاشة “روسيا اليوم” حسب ما رصدت “وطن”، إن على السعودية أن توقف عدوانها سريعاً على اليمن، وترفع الحصار المفروض “.

وأشار إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام اليمنيين للرد على العدون السعودي- كما أسماه- فإننا سنصل إلى عقر دارهم وكذلك إلى داخل غرف نومهم.

وتعرضت محطتي ضخ لخط الأنابيب “شرق — غرب” الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية، إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات دون طيار في وقت سابق، الثلاثاء. وذلك بحسب قناة “الحرة”.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الهجوم الذي وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، نفذته طائرات درون مفخخة، ونجم عنه حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.