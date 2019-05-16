شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .."موقع خرائط حروب الشرق الأوسط " يكشف حقيقة ما يحدث في الضالع واين تتمركز ميلشيا الحوثي ( خريطة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع خرائط حروب الشرق الأوسط خريطة جديدة عن مجريات المواجهات في محافظة الضالع وتوضح الخريطة مواقع السيطرة لكل طرف.

وفي السياق نقل مراسل بمحافظة الضالع عن مصادر ميدانية تفاصيل ومجريات المعارك في مديرية قعطبة حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء..

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وقالت مصادر أن مليشيات الحوثي الإيرانية تتمركز حتى الان بشكل جزئي في حبيل السلامة بالدائري الغربي لمدينة قعطبة، فيما تتمركز قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في الدائري الشرقي للمدينة وبشكل كامل ويشمل مناطق تمركز القوات الجنوبية معسكر الأمن المركزي ودار الضيافة والسجن المركزي حتى مبنى المحافظة في سناح وكل المواقع هناك تحت سيطرة الأبطال من الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية".

وأضاف مراسل أنه وبالرغم من سيطرة المليشيات على بعض المواقع المطلة على قرية قردح، إلا إن الأبطال يتمركزون في الجميمة وهو موقع يطل على قعطبة بالكامل".

وحول ما يشاع عن سقوط سناح قالت المصادر "أنها اخبار كاذبة ولازال الأبطال من القوات المشتركة والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية مسيطرين سيطرة تامة".