شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انخفاض مفاجئ للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء هذا اليوم الاربعاء وهذا اخر تحديث لاسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15 مايو 2019 الساعة 21:06



الريال السعودي

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