شكرا لقرائتكم خبر عن صادم لكل اليمنيين ... إتلاف نصف مليون ``جواز سفر`` في دولة خليجية لهذا السبب (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر إعلامي عن إتلاف أكثر من نصف مليون جواز يمني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المصدر الذي تابعه "ناس تايمز" أن أكثر من نصف مليون من دفاتر الجوازات اليمنية تم اتلافها في الإمارات وذلك بسبب خطأ فني في الطباعة.
وتابع المصدر أن الخطأ تمثل في كتابة اسم "الجمهورية" مرتين لتصبح "الجمهورية الجمهورية اليمنية" الأمر الذي أدى لإتلاف كافة الجوازات المطبوعة التي تحتوي على هذا الخطأ.
وأشار المصدر إلى أن العدد المذكور كان من المقرر توزيعه على محافظات الشرعية.
ولفت المصدر إلى أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ما إذا كان الخطأ متعمداً أو غير مقصود.
واختتم المصدر، تصريحه بالتأكيد على أنه يجري حاليًا طباعة دفاتر جديدة ستكون في مصلحة الجوازات خلال فترة وجيزة.
ولم يتسنَّ لـ"ناس تايمز" التأكد من صحة المعلومة من مصادر رسمية حتى لحظة كتابة الخبر.
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