شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تكشف عن مكان إنطلاق الطائرات المسيرة الحوثية التي أستهدفت محطتين نفط في السعودية (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية مؤكدة عن مكان وغرف عمليات وهوية القائمين على ادارة الطائرات بدون طيار الحوثية التي استهدفت بعمليات ارهابية منشآت ومصالح في المملكة العربية السعودية .
وقالت المصادر الاستخباراتية ان تلك الهجمات تتم ادارتها من على متن السفينة الايرانية الراسية في البحر الاحمر سافيز .
مؤكدة وبالادلة الفنية ان عملية ادارة التحكم عن بعد بالطائرات المسيرة الحوثية تجري من على متن السفنية الايرانية سافيز , و عبر غرفة تحكم واتصال بالقمر الصناعي الايراني , وتوجهها ادوات عسكرية واستخباراتية إيرانية بشكل مباشر .
وكانت قد حذرت المصادر الاستخباراتية من استمرار الصمت الدولي على تواجد السفينة الايرانية سافيز في المياه الإقليمية اليمنية ، كونها تعد غرفة عمليات متقدمة لايران لتهديد امن وإستقرار المنطقة.
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