شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة انقاذ للتنمية تفتتح السوق الخيري وخيمة السلام في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز/ وفاء المطري

افتتح وكيل اول محافظة تعز عبد القوي المخلافي اليوم في تعز السوق الخيري الثاني لعدد 1000اسره مستهدفه والذي اقامته مؤسسة انقاذ للتنمية بالشراكة مع العديد من المؤسسات الخيرية وفاعلي خير وبرعاية السلطة المحلية بالمحافظة ورئيس اللجنة الفرعية للإغاثة ، ويحوى السوق الخيري على سلل غذائية وكل احتياجات الأسرة من غاز منزلي وبقوليات وخضروات وملابس ، كما نظمت المؤسسة خيمة السلام والتي تحوى على صور ولوحات تناشد السلام وترفض الحرب والحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيا الحوثي .

وفي التدشين اكد الوكيل المخلافي على اهمية تظافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لا قامة مثل هذه المشاريع التي تساهم في خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة المواطن وبالأخص في ظل الحرب والحصار والذي تسبب في غلاء المعيشة وفقد الكثر لا عمالهم ،

واشاد الوكيل بدور مؤسسة انقاذ لا قامتها السوق الخيري الثاني ولتنفيذها العديد من المشاريع الخيرية التي تصب في مصلحة الفقراء والمحتاجين وفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة والاسر الاشد فقراً والتي بحاجة ماسه الى من يسد رمق عيشها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة ، داعياً المخلافي المنظمات الانسانية والاجتماعية والخيرية لدعم وتنفيذ مثل هذه المشاريع الرامية الى خدمة المواطن البسيط.

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من جانبه اشار رئيس مؤسسة انقاذ للتنمية محمد العامري ان المشروع جاء ضمن المشاريع المتنوعة التي تنظمها المؤسسة وان هذا العام الثاني لا قامة سوق خيري لاستهداف الأسر المحتاجة والمتعففة والمعاقين حركياً ، مضيفاً العامري ان السوق اقيم بدعم العديد من المؤسسات الخيرية والسلطة المحلية واللجنة الفرعية للإغاثة واستهدف 1000اسره من مختلف مديريات المدينة تم اختيارها بناءاً على مسوحات ميدانية ودراسة واضحه ويحوى العديد من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية التي تحتاجها هذه الاسر خلال شهر رمضان ، منوهاً ان المؤسسة نظمت كذلك خيمة للسلام يعرض فيها الكثير من صور الحرب التي تسببت في تدمير البنية التحتية واهلكت حياة المواطن في تعز وصور اخرى تنشد السلام والحرية والعيش بكرامة والتي ينشدها ابناء محافظة تعز .