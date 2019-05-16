شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي على الحوثيين بشأن إستهداف ارامكو ..وقناة العربية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تحركات دولية بعد الهجوم الجوي على منشآت نفطية تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) أمس.

وذكرت قناة "العربية" أن المندوب الدائم للسعودية عبد الله المعلمي، سلم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حمل فيها إيران وجماعة (الحوثيين) كامل المسؤولية عن هجوم بطائرات دون طيار على منشآت نفطية سعودية أمس الثلاثاء.

وجاء في رسالة المندوب السعودي أن "الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم".

كما وجَّه أيضًا كلٌّ من السفيرين السعودي والإماراتي رسالة أخرى مشتركة إلى المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي، ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية وسواحل دولة الإمارات.

وكان الناطق الأمني باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية أكد، أمس، وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ نفط خط "شرق — غرب"، تابعتين لشركة "أرامكو".

وتابع موضحًا: "أنه، ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".