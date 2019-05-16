شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة جديدة وردت الآن من ‘‘الضالع’’ شاهد إلى أين وصلت المعارك وأين تتمركز مليشيا الحوثي حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع خرائط حروب الشرق الأوسط خريطة جديدة عن مجريات المواجهات في محافظة #الضالع وتوضح الخريطة مواقع السيطرة لكل طرف.

وفي السياق نقل مراسل "يمن الغد" بمحافظة الضالع عن مصادر ميدانية تفاصيل ومجريات المعارك في مديرية قعطبة حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء..

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وقالت مصادر "يمن الغد": أن مليشيات الحوثي الإيرانية تتمركز حتى الان بشكل جزئي في حبيل السلامة بالدائري الغربي لمدينة قعطبة، فيما تتمركز قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في الدائري الشرقي للمدينة وبشكل كامل ويشمل مناطق تمركز القوات الجنوبية معسكر الأمن المركزي ودار الضيافة والسجن المركزي حتى مبنى المحافظة في سناح وكل المواقع هناك تحت سيطرة الأبطال من الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية".

وأضاف مراسل "يمن الغد": أنه وبالرغم من سيطرة المليشيات على بعض المواقع المطلة على قرية قردح، إلا إن الأبطال يتمركزون في الجميمة وهو موقع يطل على قعطبة بالكامل".

وحول ما يشاع عن سقوط سناح قالت المصادر "أنها اخبار كاذبة ولازال الأبطال من القوات المشتركة والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية مسيطرين سيطرة تامة".