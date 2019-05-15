تفحمت جثثهم.. حادث مروري مروع يودي بحياة تسعة أشخاص في شبوة شبوة: يمن شباب نت - خاص الاربعاء, 15 مايو, 2019 - 05:03 مساءً [ باص يحترق بعد حادث مروري اودي بحياة تسعة أشخاص في شبوة الاربعاء 15 مايو 2019 ] توفي تسعة اشخاص في حادث مروري مروع ظهر اليوم بمنطقة ظليمين بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال مصدر محلي "ان حادث تصادم باص هايس ودينة في منطقة ظليمين الطريق الطريق الرابط بين مديريتي مرخة السفلى وعسيلان أداء الى وفاة تسع اشخاص كانوا على متن الباص".



وأضاف المصدر "ان الركاب التسعة من أبناء تعز توفوا نتيجة احتراق الباص عقب الحادث، مشيرا ان الجثث تفحمت". كلمات مفتاحية :

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