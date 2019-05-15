شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هز مشاعر كل المسلمين ...هذا هو الفعل الفاضح الذي قام به يمني مع احد الخادمات في مكة المكرمة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الأجهزة الأمنية في الكعكية بالعاصمة المقدسة في ضبط خادمة؛ على خلفية سرقة مصوغات مكفولتها ومبلغ مالي ضخم.

وفي التفاصيل، اكتشفت مسنة في بطحاء قريش ضياع مصوغاتها التي تقدر بـ 100 ألف ريال، بالإضافة لاختفاء مبلغ مالي يقدر بـ 10000 ريال.

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وتقدمت المسنة ببلاغ رسمي للجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، والتي باشرت بدورها الحادث، ووجهت فرقة من تحريات وبحث الكعكية إلى المنزل.

واشتبه رجال الأمن في الخادمة التي تعمل منذ سنوات مع المسنة، على الرغم من إنكارها، إلا أن التحقيقات كشفت أنها تتواصل مع أحد المقيمين من الجنسية اليمانية حيث تواصلت معه للتضليل على الجهات الأمنية ليقوم بالبحث عن الذهب وثبت عدم علاقته بالمسروقات.

واعترفت الخادمة مع التضييق عليها بالسرقة، وسلمت الشرطة المصوغات والمبلغ المالي إلى المسنة، وجاري تصديق أقوال الخادمة.