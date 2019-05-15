عاجل : افغان يسرقون مقيم يمني في مدينة جدة والأمن السعودي يتحرك "تفاصيل مباشرة"

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية بجدة، اليوم الأربعاء، من القبض على شخصين من جنسية أفغانية، متهمين بسرقة حقيبة مليئة بالذهب من إحدى المركبات قائدها جنسيته يمنية كان خارجاً من أحد محال الذهب.
وفي التفاصيل، أبلغ المقيم اليمني الجهات الأمنية، بتعرضه لسرقة أربعة كيلو جرامات من الذهب من سيارته، بعدما كان قد أخذها من أحد الأسواق بالكندرة؛ لافتًا إلى أنه وأثناء خروجه شاهد مركبته متعطلة إطاراتها، فوضع الحقيبة داخل سيارته المتعطلة، وذهب لنقلها أو إصلاحها.
وأشار إلى أنه فوجئ بمركبة بها شخصان أخذا الحقيبة ولاذا بالفرار؛ ليتمكن رجال الأمن من الإطاحة بالشخصين وهما من جنسية أفغانية، وكانا قد تصرفا في الذهب، وما زالت التحقيقات جارية.
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