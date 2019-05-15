عاجل : بالتزامن مع تقدم الحوثيين في الضالع ...اندلاع اشتباكات عنيفة وسط مطار عدن الدولي وتأجيل رحلات طيران اليمنية "تفاصيل طارئة "

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد من المسافرين في مطار عدن الدولي ما ادى الى تأجيل رحلات طيران اليمنية
وقال مسافرون إن عراك جرى بين مسافرين اليوم الاربعاء ادى الى تأخر اقلاع الطائرة اليمنية عن موعد سفرها.
وأكد مسافرون بإن اثنين من المسافرين نشب عراك مابينهما بالايدي داخل طائرة اليمنية المتجهة من عمان بإتجاه عدن ما تسبب بتأخير الاقلاع .
وتدخل عدد من المسافرين وطاقم الطائرة لفك الاشتباك بينهم.
الجدير بالذكر بأن الطائرة اقلعت عقب حل الخلاف لتقل الركاب من الاردن الى عدن.
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