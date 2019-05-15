ورد الان: بينهم نجل صالح والارياني ...انقلاب في الوديعة وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل+اسماء "

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عدن - ياسمين التهامي - أنقلبت ظهر اليوم، سيارة في طريق معبر - الوديعة، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها . وذكر شهود عيان أن كافة الضحايا تم نقلهم قبل قليل إلى إحدى ثلاجات المستشفيات القريبة من مكان حادثة الإنقلاب. ""الخليج 365" " ينشر أسماء الضحايا ويهيب بمن يعرف عنهم شيئا التواصل مع أمن وادي حضرموت: 1 - نجيب صالح المذحجي 2- نعمان أحمد المذحجي Advertisements 3 - أحمد سعيد الارياني 4- مروان حسن الشوافي 5- عبدالقادر عبداللطيف الشوافي 6- ثابت عبدالله الريمي 7- جلال محمد النجار المنارة نت

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