شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة اليمنية بمحادثات عمان: الحوثي يصر على تقسيم البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وفد الحكومة اليمنية في محادثات عمان أن الحوثيين يصرون على تقسيم البنك المركزي.

وأضاف وفد الحكومة اليمنية وفقاً لـ"سكاي نيوز"، أن الحوثيين وضعوا عراقيل وأفشلوا الاجتماعات السابقة.

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