شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل روبوتا إلى القمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر في صناعة الفضاء الروسية أنه يتم دراسة خيار استخدام روبوت كطيار لقيادة المركبة الفضائية "لونا-29".

ومن المقرر إرسال المركبة الفضائية هذه إلى القمر في عام 2028. ويجب أن يتم الإطلاق من قاعدة "فوستوتشني". وسينقل المركبة إلى القمر الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5في".

Advertisements

وتفيد التقارير أن فكرة استخدام الروبوت الشبيه بالإنسان كطيار لقيادة المركبة ظهرت مؤخرا. ستسمح هذه التجربة بإجراء اختبار شامل لجميع أنظمة التحكم بالمركبة، لكي يستطيع رواد الفضاء قيادة المركبة في المستقبل.

وسيكون أول من يختبر هذه المركبة الروبوت FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research)، الذي صممته شركة "أندرويدنايا تيخنيكا".

وفي وقت سابق حصل الروبوت فيدور على موافقة "روسكوسموس" للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية ب"سويوز-إم إس". وقد بدأ تجهيز الروبوت للمهمة في شهر مارس/ آذار، ومن المفترض أن تكون الرحلة في أغسطس/ آب.