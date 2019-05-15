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روسيا ترسل روبوتا إلى القمر

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر في صناعة الفضاء الروسية أنه يتم دراسة خيار استخدام روبوت كطيار لقيادة المركبة الفضائية "لونا-29".

ومن المقرر إرسال المركبة الفضائية هذه إلى القمر في عام 2028. ويجب أن يتم الإطلاق من قاعدة "فوستوتشني". وسينقل المركبة إلى القمر الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5في".

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وتفيد التقارير أن فكرة استخدام الروبوت الشبيه بالإنسان كطيار لقيادة المركبة ظهرت مؤخرا. ستسمح هذه التجربة بإجراء اختبار شامل لجميع أنظمة التحكم بالمركبة، لكي يستطيع رواد الفضاء قيادة المركبة في المستقبل.

وسيكون أول من يختبر هذه المركبة الروبوت FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research)، الذي صممته شركة "أندرويدنايا تيخنيكا".

وفي وقت سابق حصل الروبوت فيدور على موافقة "روسكوسموس" للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية ب"سويوز-إم إس". وقد بدأ تجهيز الروبوت للمهمة في شهر مارس/ آذار، ومن المفترض أن تكون الرحلة في أغسطس/ آب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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