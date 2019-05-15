شكرا لقرائتكم خبر عن شعار التحرش يُصيب السعوديين برمضان .. شاهد كيف تحرش سعودي بفتاة في تبوك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن سُعار التحرش أصاب السعوديين خلال شهر رمضان، حيث انتشر مقطع فيديو على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل، لواقعة تحرش جديدة هي الثالثة في السعودية خلال يومين.
ويُظهر الفيديو شاباً اقترب من فتاة كانت تقف عند “كاشير” بأحد المراكز التجارية في مدينة تبوك، وقام بالتحرش بها عن طريق وضع يده على مؤخرتها.
ويبدو أن الفتاة حاولت اللحاق لضرب المتحرش لكن الفيديو توقف عند هذه اللقطة.
وأثار الفيديو موجة غضب جديدة، خصوصاً وأنّه يأتي بعد حادثتي تحرش الأولى وقعت في أحد شوارع الخبر، والثانية داخل “سوبر ماركت” في الدمام.
وألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على المتحرشيْن بعد صدور توجيهات من النائب العام السعودي بسرعة القبض عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شعار التحرش يُصيب السعوديين برمضان .. شاهد كيف تحرش سعودي بفتاة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.