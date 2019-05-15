شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد احتضان الفنانة السعودية أسيل عمران لحبيبها الخليجي يُثير جدلاً بمواقع التواصل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مشهد للفنانة السعودية أسيل عمران لحظة احتضان حبيبها لها، في مسلسل “ماذا لو”، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في المشهد تودع الفنانة أسيل عمران حبيبها وتخبره أنها قررت الانفصال عنه ببكائها وعواطفها الشديدة اتجاه الموقف إلا أن أكثر ما لفت انتباه المشاهدين احتضان الفنان لأسيل عمران لتسارع هي بتقبيل رأسه بشدة من ثم المغادرة.

وركز متابعو الفنانة أسيل عمران على المقطع وانقسموا في تعليقاتهم وانتقادهم للموقف إلى قسمين جزء منهم أقر أن المقطع لا يتناسب مع العادات والتقاليد الخليجية أما الجزء الآخر فاعتبروا أنها جرأة في تصوير هذا المقطع .