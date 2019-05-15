شكرا لقرائتكم خبر عن باحث خليجي: إذا سقطت إيران ستسقط السعودية بعدها مباشرة وستقسم المنطقة إلى “دويلات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المستشار السياسي، الدكتور حزام الحزام، الباحث في التاريخ العربي والخليجي، إن سقوط إيران، سيسقط السعودية فوراً.

وأضاف الحزام في تغريدة رصدتها “وطن”، ان افترضنا سقطت ايران، فهل يقوم الغرب بتسليم سيادة الشرق الاوسط الى السعوديه!!، متابعاً :” ليسوا يهذا الغباء”.

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وأوضح أن سقوط إيران، سيؤدي إلى سقوط السعودية بعدها بحرب إقتصادية خانقة، وسيجري تقسيم المنطقة إلى دويلات. مضيفاً :”لعلهم يتفكرون”.

ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة تعتمد على استراتيجية الردع ضد إيران، خاصة بعدما أشارت تقارير استخباراتية إلى أن قوات موالية لإيران في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة.

وتسود منطقة الخليج، حالة توتر وسط تحشيد عسكري تقوده أمريكا ملوحة بالهجوم على إيران اذا ما واصلت استفزاز واشطن.