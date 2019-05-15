شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات حوثية هائلة باتجاه هذه المحافظة قادمة من إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أن ميليشيا الحوثي الانقلابية دفعت، اليوم، بتعزيزات كبيرة من عناصرها، باتجاه عدة مواقع جنوبي محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، في حين استشهد مدني وأصيب آخر برصاص قناص حوثي.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للوزارة، أن التعزيزات الحوثية والتي تضم أعداداً كبيرة من الآليات القتالية اتجهت صوب مديرتي حيس والتحيتا جنوبي الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الانقلابية استقدمت التعزيزات من مديرية الجراحي في الحديدة، ومن محافظة إب.

في غضون ذلك قصفت المليشيا الانقلابية، باستخدام قذائف الهاون، وقذائف B10، والأسلحة الرشاشة، مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في مديرية التيحتا.

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إلى ذلك، استشهد موظفاً مدنياً، الثلاثاء، جراء استهدافه من قبل قناص حوثي أطلق وبشكل عشوائي طلقاته صوب عمال مصنع "يماني"، شرقي مدينة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن الاستهداف اسفر عن استشهاد المواطن عادل عبدالله الزبيدي، الذي يعمل في مصنع "يماني"

في السياق أصيب المواطن يحيى محمد إسماعيل (16 عاما)، برصاص قناص حوثي أثناء وقوفه أمام منزله التي نزح إليها مع أسرته، في مديرية حيس جنوبي المحافظة.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية عقب اجتياح ميليشيا الحوثي الانقللابية العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.