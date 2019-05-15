شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي ترد على انتقادات ظهورها وهي تدخن الشيشة برمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الفنانة المصرية منة فضالي عن صمتها؛ لترد على موجة الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها وهي تدخن الشيشة أثناء إحدى سهراتها الرمضانية.

واستنكرت ”منة“ تطاول بعض المعلقين عليها وشتمها بسبب تدخينها ”الشيشة“، مشيرة إلى أن ذلك حرية شخصية، ولا يحق لأحد التدخل فيها.

وقالت الفنانة المصرية، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن الجمهور من حقه أن ينتقد أعمالها الفنية الموجهة إليه وتستقبل ذلك بصدر رحب، لكنها ترفض تدخله في أمورها وحياتها الشخصية.