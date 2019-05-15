شاهد..حادث مروري مروع يودي بحياة 9 اشخاص من ابناء تعز في شبوة ” صورة ”

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب حادث مروري صباح اليوم في مصرع 9 اشخاص من ابناء محافظة تعز . وطبقا لمصادر محلية في شبوة ان حادث سير في منطقة ظليمين الشريط الصحراوي بمحافظة شبوه ادى إلى وفات تسعه اشخاص.

وبحسب المصادر ان ركاب الباص احترقوا داخله وتعذر اسعافهم نتيجة بعد المنطقة التي وقع بها الحادث وخلو الخط في العادة صباحاً. ونشر ناشطون من ابناء شبوة صورة للحادث المروري التي توضح تهشم مقدمة الباص واحتراقه .

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