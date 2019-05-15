شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس: الحرب الان "جنوبية - شمالية" والضـالع لم تعودنا الا على النصر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعت الاديبة والناشطة السياسية الجنوبية هدى العطاس التحالف والمجتمع الدولي الى استيعاب ان الحرب الدائرة في الضالع هي حرب جنوبية شمالية.
وقالت العطاس في منشور له :"ضالع الصمود منتصرة..لأنها لم تعودنا إلا على النصر
ولإن كل الجنوب يحارب في الضالع.
واضافت قائلة: كتف المستبسل اليافعي جنب كتف الفداء الابيني جنب اكتاف الاشاوس الضالعي والعدني والحضرمي والمهري والشبواني والسقطري.
واكدت ان الحقيقة القاطعة التي على التحالف استيعابها وعلى المجتمع الدولي ان يفهمها هي ان الحرب الدائرة الان هي حرب جنوبية شمالية.
وطالبت العطاس كل الاطراف التعاطي معها بهكذا توصيف إن ارادت او لديها نية حقيقية في الحل وإرساء السلام.
وتابعت القول:اي جنوبي يضع على عقله وقر من اكاذيب، وعلى عينيه غمامة ثور في معصرة... اتعفف عن تصنيفه اللهم إني صايم/ة
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