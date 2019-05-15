الميليشيات تتسبب بتأخر موعد وصول منحة النفط السعودية لكهرباء عدن

كشفت مصادر حكومية، لـ(الخليج 365) أن الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية، أمس، على مضختي نفط ضمن منشآة أرامكو السعودية، في تأخر المنحة النفطية لكهرباء التي أعلن رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك عن تمديدها .

وقالت المصادر، أن الحكومة الشرعية بصدد إنزال مناقصة جديد لشراء المشتقات النفطية الخاصة بمحطة الكهرباء بعد تلقيها خطاب بإحتمال تأخر وصول المنحة النفطية من ديزل ومازوت والتي ستخصص لمحطات توليد الكهرباء في عدن .

وذكرت المصادر أن المنحة لم يتم إيقافها ولكن تم تأخيرها وأنها ستصل إلى عدن خلال الأسابيع القادمة .

وكان رئيس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي قبل أيام عن وجود مؤشرات ايجابية سيتم الاعلان عنها قريبا لتمديد منحة الوقود المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن، لافتا الى ان هذا التمديد سيعطي دفعة حقيقية لتحسين خدمة الكهرباء وإسناد جهود الحكومة لاكمال مشاريع اصلاح القطاع الكهربائي وتحسين الخدمة بشكل ملموس ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية والمشاريع الصناعية والتجارية.