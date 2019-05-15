المركز الوطني لمكافحة الجراد يجري مسحا استكشافيا بشبوة

أجرى فريق من المركز الوطني لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي مسح استكشافي عن الجراد في مناطق التكاثر الصيفي في محافظة شبوة، وذلك بمشاركة فريق من مكتب الزراعة والري.

وتأتي عملية المسح في ضوء البلاغات المقدمة من إدارات الزراعة في المديريات والمزارعين وكشافي الجراد في محافظة شبوة، حول هطول الأمطار ومرور أسراب الجراد فوق مناطقهم.

وأكد المهندس مشتاق عبده محمد مدير المركز الوطني لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي أن حالة الجراد مستقرة ولا تشكل خطراً على المحاصيل الزراعية ومراعي المواشي.

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وأوصى فريق المسح بالمراقبة والإبلاغ عن هطول الأمطار في المناطق التي وجد بها جراد حديث التجنح أو أي أسراب قادمة من المحافظات المجاورة.

يأتي هذا فيما شارك مع الفريق كل من سالم أحمد الحني وناجي الجلالي عن مكتب الزراعة والري في المحافظة.

أمطار شبوة إب.