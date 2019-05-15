الهلال الإماراتية تُخصص قرابة 22 مليوناً لتنفيذ مشاريع رمضانية بـ83 دولة

خصصت هيئة الهلال الإماراتي 21 مليونا و810 آلاف درهم لتنفيذ مشاريع رمضانية هذا العام في 83 دولة حول العالم لتعزيز برامجها ومشاريعها.

وأفردت الهيئة حيزا كبيرا من البرامج الرمضانية / إفطار الصائم ، زكاة الفطر و كسوة العيد / للدول و المناطق التي تواجه حاليا تحديات إنسانية كبيرة نتيجة للأزمات و الكوارث التي تشهدها.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - "وضعت الهيئة اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري في مقدمة الأولويات الرمضانية لتحسين ظروفهم خلال الشهر الفضيل ، إلى جانب المتأثرين من الأحداث الطارئة و أزمة الغذاء في عدد من الدول الأفريقية و الآسيوية.

ويستفيد من مشروع إفطار الصائم خارج الدولة مليون و291 ألف شخص، فيما يستفيد من زكاة الفطر 128 ألفا و296 فردا، إلى جانب 16 ألفا و658 شخصا يستفيدون من مشروع كسوة العيد.

وفي محور آخر خصصت الهيئة برامج إغاثية إضافية تتضمن توزيع الطرود الغذائية خلال الشهر الفضيل على المستفيدين في الدول التي تواجه تحديات إنسانية بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، والدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين خاصة في المنطقة العربية كما عززت الهيئة بند المساعدات المقطوعة التي تغطي مجالات تنموية حيوية.

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وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن الهيئة عززت برامجها الإنسانية و الإغاثية في رمضان هذا العام نظرا للتحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه العديد من الدول بسبب النزاعات و الكوارث الطبيعية في ظل أزمة غذائية حادة في بعض الساحات.

وقال إن التعامل مع هذه الأزمات مجتمعة تفرض تحديات كثيرة على الهيئة لذا جاءت استعداداتها مبكرا للوصول إلى مناطق الضعف الشديد قبل وقت كاف من حلول شهر رمضان المبارك .. مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرا حملتها الرمضانية تحت شعار / كن للإنسانية عطاء / لاستقطاب دعم المحسنين و المتبرعين و حشد تضامنهم مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من الشعوب من حولنا .. وأكد أن الحملة ستتواصل طيلة أيام رمضان لفتح أبواب الخير و الثواب أمام الجميع في هذه الأيام المباركة .

و أعرب عن تقدير الهيئة للجهات المساندة لها في تنفيذ برامج رمضان على رأسها سفارات الدولة في الخارج و مكاتب الهيئة في عدد من العواصم والشركاء من الجمعيات و المنظمات الإنسانية المعتمدة في الدول المعنية بهذه البرامج إلى جانب المحسنين كافة الذين بفضلهم تتعزز برامج الهيئة في رمضان.

وقال إن زيادة المخصصات المالية لبرامج رمضان هذا العام تؤكد استجابة الهيئة لتطورات الأوضاع الإنسانية على الساحة الدولية وحرصها على تخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.