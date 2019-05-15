وزراء الداخلية العرب: استهداف محطتي نفط بالسعودية "عمل إجرامي خطير"

وصف مجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف محطتي ضخ نفط في السعودية بـ"العمل الإجرامي الخطير".

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، إنها تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته بما لا يدع مجالا للشك الولاءات الحقيقية للمليشيات الحوثية.

وأكدت تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.

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وأشارت إلى الدور الكبير للملكة وسعيها الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارا محدودة.

وأثار الحادث انتقادات كبيرة؛ حيث توالت الإدانات العربية والإسلامية وردود الفعل المستنكرة للعمل الإرهابي.