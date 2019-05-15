شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي يمني في جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن رجال البحث والتحري في شرطة جدة، من الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية اليمنية، تخصص في ارتكاب جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، تمكنت من القبض على عصابة مكونة من 5 متهمين يمنيين من مخالفي نظام الإقامة، وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ وذلك لتوافر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

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وأضاف أنه بالمتابعة وإجراءات البحث والتحري ومباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقروا بارتكاب 14 جريمة بالنمط نفسه والسلوك الإجرامي ذاته داخل محافظة جدة، و3 جرائم خارج منطقة مكة المكرمة؛ وتم مباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أشار ” الغامدي ” إلى حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.